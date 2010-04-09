«Нафтогаз» заплатил "Газпрому" 576,8 млн. долл.

НАК «Нафтогаз Украины» заплатила ОАО «Газпром» за полученный в марте текущего года природный газ 576,8 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что платеж был осуществлен 6 апреля.

Также компания напоминает, что цена импортированного в марте природного газа составила почти 305 долл. за тыс. куб. м.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Украина до сегодняшнего дня вовремя и в полном объеме рассчитывается с «Газпромом» за поставленный газ.