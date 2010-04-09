Знаковым событием, подтверждающим то, что Украина продолжает курс на диверсификацию поставок ядерного топлива, эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ назвал опытную загрузку 42 тепловыделяющих сборок (ТВС) Westinghouse в третий энергоблок Южно-Украинской АЭС.

«Очевидно – это успешный практический результат украинской политики диверсификации поставок энергоресурсов, которую последовательно осуществлял Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО», - отметил эксперт в комментарии УНИАН.

Следующим шагом, убежден Б.СОКОЛОВСКИЙ, станет лицензирование топлива и его промышленная эксплуатация на, по меньшей мере, 3-х из 15-ти блоках с 2011 до 2015 года, соответственно контракту с компанией, подписанному 30 марта 2008 года в рамках визита к Украине Президента США Джорджа БУША.

«Активная фаза проекта с компанией Westinghouse началась в 2000 году по инициативе В.ЮЩЕНКО, которую поддержал тогдашний глава государства Леонид КУЧМА. Значительные усилия для осуществления проекта приложили украинские ядерщики, в первую очередь, руководство НАЕК «Энергоатом», - напомнил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он также отметил, что ядерное топливо компании Westinghouse для реакторов ВВЕР-1000, по оценкам многих отечественных и зарубежных специалистов, более совершенно, чем аналог советского, который до сих пор монопольно используется на украинских реакторах.

«Присутствие этого топлива будет способствовать демонополизации украинского ядерно-энергетического сектора и внедрению рыночных конкурентных условий, и, следовательно, повышению технологического уровня, технологической дисциплины, гарантий безопасности и качества поставок. Это создаст также дополнительную мотивацию для совершенствования и развития наших основных поставщиков ядерных материалов, услуг и технологий: и российских, и западных. Хочется верить, что нынешняя власть будет содействовать развитию этого проекта, и успешно будет пользоваться новым инструментом при отстаивании государственных интересов Украины», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Эксперт также подчеркнул, что символичным является то, что когда началась кампания опытно-промышленного «сжигания» в одной активной зоне украинского реактора одновременно и российского, и американского уранового топлива, Россия и США подписали стратегически важное соглашение об общих действиях по сокращению ядерных арсеналов.

Как сообщал УНИАН, президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ 8 апреля заявил, что «Энергоатом» уверена в успешном прохождении процедуры лицензирования топлива производства Westinghouse и начале работы коммерческого контракта с американской компанией с 2011 года. В частности, он сказал: «…я уверен, что до начала поставок топлива на коммерческой основе в объеме ежегодных перегрузок мы пройдем все лицензионные процедуры. Возможно, это будут документы на промышленную эксплуатацию, возможно, это будет расширенная опытно-промышленная эксплуатация, но это не мешает работе в рамках наших контрактов».