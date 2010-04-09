Украина продолжает курс на диверсификацию поставок ядерного топлива
Мнение эксперта
Знаковым событием, подтверждающим то, что Украина продолжает курс на диверсификацию поставок ядерного топлива, эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ назвал опытную загрузку 42 тепловыделяющих сборок (ТВС) Westinghouse в третий энергоблок Южно-Украинской АЭС.
«Очевидно – это успешный практический результат украинской политики диверсификации поставок энергоресурсов, которую последовательно осуществлял Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО», - отметил эксперт в комментарии УНИАН.
Следующим шагом, убежден Б.СОКОЛОВСКИЙ, станет лицензирование топлива и его промышленная эксплуатация на, по меньшей мере, 3-х из 15-ти блоках с 2011 до 2015 года, соответственно контракту с компанией, подписанному 30 марта 2008 года в рамках визита к Украине Президента США Джорджа БУША.
«Активная фаза проекта с компанией Westinghouse началась в 2000 году по инициативе В.ЮЩЕНКО, которую поддержал тогдашний глава государства Леонид КУЧМА. Значительные усилия для осуществления проекта приложили украинские ядерщики, в первую очередь, руководство НАЕК «Энергоатом», - напомнил Б.СОКОЛОВСКИЙ.
Он также отметил, что ядерное топливо компании Westinghouse для реакторов ВВЕР-1000, по оценкам многих отечественных и зарубежных специалистов, более совершенно, чем аналог советского, который до сих пор монопольно используется на украинских реакторах.
«Присутствие этого топлива будет способствовать демонополизации украинского ядерно-энергетического сектора и внедрению рыночных конкурентных условий, и, следовательно, повышению технологического уровня, технологической дисциплины, гарантий безопасности и качества поставок. Это создаст также дополнительную мотивацию для совершенствования и развития наших основных поставщиков ядерных материалов, услуг и технологий: и российских, и западных. Хочется верить, что нынешняя власть будет содействовать развитию этого проекта, и успешно будет пользоваться новым инструментом при отстаивании государственных интересов Украины», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.
Эксперт также подчеркнул, что символичным является то, что когда началась кампания опытно-промышленного «сжигания» в одной активной зоне украинского реактора одновременно и российского, и американского уранового топлива, Россия и США подписали стратегически важное соглашение об общих действиях по сокращению ядерных арсеналов.
Как сообщал УНИАН, президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ 8 апреля заявил, что «Энергоатом» уверена в успешном прохождении процедуры лицензирования топлива производства Westinghouse и начале работы коммерческого контракта с американской компанией с 2011 года. В частности, он сказал: «…я уверен, что до начала поставок топлива на коммерческой основе в объеме ежегодных перегрузок мы пройдем все лицензионные процедуры. Возможно, это будут документы на промышленную эксплуатацию, возможно, это будет расширенная опытно-промышленная эксплуатация, но это не мешает работе в рамках наших контрактов».