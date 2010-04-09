Медведев: Спрос на газ в Европе будет расти

Спрос на газ в Европе будет расти, а газопровод "Северный поток" позволит увеличить поставки газа в страны ЕС, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Об этом заявил президент РФ Дмитрий Медведев на церемонии начала строительства трубопровода.

"Несмотря на то, что идет активный поиск альтернативных источников энергии, спрос на "голубое топливо" - и мы все в этом уверены - в Европе будет продолжать расти", - заявил он.

Президент РФ напомнил, что сегодня Россия поставляет в Европу около 140 млрд кубических метров газа в год. ""Северный поток" позволит ежегодно транспортировать в Германию, Великобританию, Францию, Нидерланды, Данию, Чехию, Бельгию дополнительно около 55 млрд кубометров российского топлива", - отметил он.

"Северный поток" - это пример весьма эффективного многостороннего сотрудничества в энергетике", - убежден президент. "Он открывает возможности для развития транснациональной энергетической инфраструктуры, для совместной разработки газовых месторождений, а значит, он способен позволить загрузить производственные мощности, а самое главное создать новые рабочие места и в Российской Федерации, и в странах Евросоюза, в странах Европы", - считает Д.Медведев.