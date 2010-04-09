Информация об увеличении закупок газа в 2010 г. - неполная

Информация об увеличении объемов импорта российского природного газа в 2010 году с 33,7 до 36,5 млрд. куб. м без сообщения об уменьшении его цены либо неполная, либо свидетельствует об ухудшении условий контракта.

Об этом в комментарии УНИАН заявил эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«В контрактах от 19 января 2009 года есть, по меньшей мере, 2 критически опасных положения для Украины, которые требуют изменений: несправедливо высокая цена на газ и слишком большие объемы обязательного импорта – 52 млрд. кубометров на 2010 – 2019 гг. Второе требование было частично откорректировано в конце 2009 года – объем импорта на 2010 год был сокращен до 27 млрд. кубометров, что смягчало финансовые проблемы НАК «Нафтогаз Украины» и, в то же время, создавало угрозу срыва поставок и транзита газа в следующий осенне-зимний период из-за критически малого запаса его в ПХГ на конец 2010 года: 11 – 16 млрд. при оптимальном объеме 20 – 24 млрд.», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Для урегулирования ситуации с контрактами, по мнению эксперта, необходимо в первую очередь добиться снижения до справедливой цены на газ в 2010 году, к примеру, до 200 – 220 долл. США за 1000 куб. м, и оптимизировать объем обязательного импорта на весь период. С учетом этого должен быть пересмотрен баланс газа на 2010 год.

«Такие условия гарантировали бы надежность снабжения, транзита и сбыта газа, а, следовательно, были бы приемлемыми для всех сторон: Украины, европейских потребителей, транзитеров и РФ – поставщика», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

При этом он отметил, что увеличение объема закупки газа до 36,5 млрд. куб. м без снижения цены «безусловно, успокоило бы европейских потребителей (за исключением украинских)», поскольку при этом увеличиваются гарантии надежного получения газа европейскими странами. «Выиграла бы и российская сторона – получив на 3 млрд. долл. США больше прибыли. А Украина проиграла бы, поскольку прогнозный дефицит «Нафтогаза» на 2010 год вырос бы с 3,5 млрд. долл. США, по теперешним оценкам, до 6,5 млрд. долл. Следовательно, вряд ли нынешние руководители отрасли могли согласиться на такие однобокие, невыгодные изменения газовых контрактов», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.