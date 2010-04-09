«Нафтогаз» и «Газпром» не имеют взаимных претензий

НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» по результатам переговоров, которые состоялись 8 апреля в Москве, подтвердили отсутствие взаимных претензий относительно выполнения соглашений купли-продажи и транзита природного газа в первом квартале 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Нафтогаза Украины».

В сообщении отмечается, что во время переговоров стороны согласовали технические вопросы взаимодействия компаний в первом квартале 2010 года, в частности, подписали акты относительно транзита природного газа по территории Украины и обсудили пакет вопросов относительно выполнения долгосрочных контрактов купли-продажи и транзита природного газа в 2010 году.

Как сообщал УНИАН, 25 марта т.г. в Москве в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР заявил, что цена российского газа для Украины будет зависеть также от объемов его закупки.

8 апреля т.г. НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" договорились об увеличении объема закупки газа Украиной в текущем году с 33,75 до 36,5 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

24 ноября 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали дополнения к контракту купли-продажи природного газа от 19 января 2009 года, в соответствии с которыми, годовое контрактное количество газа на 2010 год установлено в объеме 33,75 млрд. куб. м.