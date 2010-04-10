Цена газа во втором квартале составит 348-350 долл.

Цена газа, закупаемого Украиной в Российской Федерации, во втором квартале 2010 года составит 348-350 долларов за тысячу кубометров.

Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в эфире телеканала "Интер".

"В первом квартале у нас цена на газ – 330 долларов на входе (в Украину - УНИАН), во втором квартале мы будем иметь 348-350 долл. Второй квартал уже начался", - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что с учетом 70 долларов НДС и 30 долларов на транспортные расходы в итоге цена газа для промышленных предприятий увеличивается до 450 долларов, и их работа может быть прекращена.

"Что это будет означать? Что химия наша остановится. Химия не может работать по такой цене. Металлурги, скорее всего, тоже прекратят работу, потому что цена газа сделает их продукцию нерентабельной", - заявил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что если цена закупаемого газа не будет снижена, то экономика Украины столкнется с "очень серьезными трудностями".

Вместе с тем, он отметил, что есть все снования ожидать, что переговоры с Россией по снижению цены на газ закончатся для Украины результативно.