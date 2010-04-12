Нефть дорожает на фоне снижения доллара

Нефть подорожала в понедельник благодаря снижению доллара и оптимистичным данным из Китая, показавшим резкий рост импорта углеводородов в марте, сообщает Рейтер.

Министры финансов еврозоны в воскресенье одобрили гигантскую программу помощи Греции стоимостью 30 миллиардов евро ($40 миллиардов), но подчеркнули, что Афины пока не просили активировать это механизм.

Эта новость подняла евро на азиатских торгах в понедельник до максимальных уровней почти за месяц, а долларовый индекс опустился на 1,1 процента..

К 8.45 МСК майские фьючерсы на американскую легкую нефть выросли на $0,26 до $85,18. Фьючерсы на нефть сорта Brent прибавили $0,46 до $85,29.

"Слабый доллар и позитивные торговые новости из Китая - вот два основных фактора поддержки", - сказал Дэвид Мур из Commonwealth Bank of Australia.

Высокий спрос в Китае на нефть и медь сохранился в марте. Импорт быстро растет, несмотря на высокие цены, поскольку заводы вернулись к работе после новогодних каникул. Импорт нефти в Китай увеличился в марте на 13,8 процента в месячном исчислении и достиг 4,95 миллиона баррелей в сутки, сообщило китайское таможенное управление в субботу.

Аналитики из Barclays Capital считают, что нефть вышла за пределы коридора $70-$80 за баррель и может вырасти до $90 за баррель, поскольку мировая экономики продолжает восстанавливаться.

(Фейен Вон, Перевела Юлия Заславская)

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