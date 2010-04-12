РФ предоставит кредит на строительство блоков ХАЭС?

Россия рассматривает возможность кредитования строительства третьего и четвертого блоков Хмельницкой атомной электростанции в размере 5-6 млрд. долларов. Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление он сделал 10 апреля по завершению переговоров с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ в московском аэропорту «Внуково-2».

«Мы обсуждали вопрос сотрудничества в ядерной энергетике и возможность кредитования работ на третьем и четвертом блоках Хмельницкой АЭС российской стороной в объеме 5-6 млрд. долларов», - сказал В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго приняло решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392Б, разработанный для Балаковской АЭС в России.

С целью реализации проекта 18 февраля 2009 г. Кабинет министров принял постановление №118 «О первоочередных мерах по строительству 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС». В нем четко определен тип реакторной установки и заказчик строительства – НАЭК «Энергоатом». Также упрощена процедура закупки основного оборудования и проектирования новых энергоблоков - у одного поставщика.

Предварительная стоимость сооружения 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС составляет около 15 млрд. грн.

Ранее президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ заявлял, что финансирование проекта будет осуществляться следующим образом: 85% – российская сторона предоставляет кредит со ставкой Libor + 3% и 15% – украинская сторона. Погашение тела кредита – через 6 месяцев после ввода в эксплуатацию новых энергоблоков.

Президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ прогнозирует подписание рамочного межправительственного соглашения Украины и Российской Федерации по совместной достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в мае.