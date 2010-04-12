2-й энергоблок Запорожской АЭС отключен от сети

Сегодня в 7 часов 12 минут энергоблок №2 Запорожской АЭС был отключен от энергосети из-за ошибочного срабатывания автоматической системы противоаварийной защиты.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства топлива и энергетики Украины.

Причина ошибочного срабатывания автоматической системы противоаварийной защиты выясняется.

Нарушений границ и норм безопасности не было.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленной площадке ЗАЭС – в пределах нормы.

Сегодня на атомных станциях Украины в работе находится 10 из 15 энергоблоков.