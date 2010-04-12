С 1 мая РФ может увеличить пошлину на экспорт нефти

Экспортная пошлина на нефть из России с 1 мая 2010 года может вырасти до $281-$284 за тонну, следует из расчетов Министерства финансов и Рейтер.

С 1 апреля по 1 мая ставка экспортной пошлины на нефть составляет $268,9 за тонну. Экспортная пошлина на май рассчитывается на основании мониторинга цены морских партий российской нефти марки Urals с 15 марта по 14 апреля включительно.

Начальник сводно-аналитического отдела Минфина Александр Сакович сказал Рейтер, что средняя цена мониторинга в период по 11 апреля включительно составила $78,105 за баррель.

"Если цены останутся на уровне $78-$82, то окончательная средняя цена мониторинга составит $78,09-$78,66 за баррель", - сказал он.

Таким образом, исходя из формулы, описанной в пункте 4 статьи 3 закона "О таможенном тарифе", по расчетам Рейтер, предельная ставка экспортной пошлины составит $281-$284 за тонну нефти, за тонну светлых нефтепродуктов - $202-$204 и темных - около $109-$110.

В настоящее время экспортная пошлина на светлые нефтепродукты составляет $193,5 за тонну, на темные - $104,2 за тонну.

Окончательную ставку пошлины должно утвердить правительство в конце апреля.