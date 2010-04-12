За неделю бензин в Украине в среднем подорожал на 1,1%

За неделю крупнооптовые цены на нефтепродукты в Украине увеличились в среднем на 1,1%

Киев. 12 апреля. УНИАН. С 6 по 12 апреля средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 0,6-2,5% (в среднем - на 1,1%). Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

По данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 6 по 12 апреля средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – увеличились на 0,6%, или 50 грн./т, – до 8 390 грн./тонна;

на бензин А-92 – увеличились на 0,6%, или 50 грн./т, – до 8 830 грн./тонна;

на бензин А-95 – увеличились на 2,5%, или 220 грн./т, – до 9 170 грн./тонна;

на дизельное топливо – увеличились на 0,7%, или 50 грн./т, – до 7 070 грн./тонна.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.