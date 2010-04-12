Набсовет «Днепроэнерго» возглавил Омеляновский

Обновленный наблюдательный совета энергогенерирующей компании ОАО «Днепроэнерго» избрал своим председателем президента НАК «Энергетическая компания Украины» Петра ОМЕЛЯНОВСКОГО.

Как сообщает компания в системе раскрытия информации ГКЦБФР, соответствующее решение было принято на заседании органа управления 9 апреля т.г.

Как сообщал УНИАН, на общем собрании 1 апреля т.г. акционеры «Днепроэнерго» избрали в состав набсовета общества президента НАК «ЭКУ» Петра ОМЕЛЯНОВСКОГО, вице-президент Александр ПОЗНЯКОВА, а также экс-председателя правления «Днепроэнерго», советника президента НАК «ЭКУ» Юрий БОЧКАРЕВА.

Членами набсовета переизбраны в качестве юридических лиц НАК «Энергетическая компания», ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания», Dtek Holdings Ltd, а также представитель ДТЭК Алексей ЗАХАРЧУК.

Справка УНИАН. ОАО "Днепроэнерго" (Запорожье) – ведущая энергогенерирующая компания Украины. Основной вид деятельности – производство электрической и тепловой энергии. Компания зарегистрирована 14 июля 1995 года.

Уставный фонд "Днепроэнерго" составляет 149 млн. 185,8 тыс. грн.

В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт, что составляет 29% установленной мощности всех ТЭС Украины. Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВт.

Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежат 50%+1 акция генкомпании, Dtek Holdings Ltd – 47,46% акций.

В 2009 году "Днепроэнерго" увеличило чистый убыток в 14,5 раза по сравнению с 2008 годом – до 236,049 млн. грн.