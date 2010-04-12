Клюев поручил выделить в тарифе для облгазов целевую составляющую

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поручил Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ), Министерству топлива и энергетики и НАК «Нафтогаз Украины» выделить в тарифе на транспортировку газа для облгазов целевую составляющую исключительно для проведения ремонтных и профилактических работ, а также обеспечить систему контроля за целевым расходованием этих средств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины.

По словам А.КЛЮЕВА, Государственный комитет по промышленной безопасности, охране труда и горного надзора начал проверки сетей на соответствие действующим нормам безопасности.

Также он сообщил, что дал поручение нескольким министерствам и ведомствам ускорить работу не только по улучшению контроля за безопасностью снабжения потребителей природным газом, но и по налаживанию системной работы по улучшению технического состояния сетей.