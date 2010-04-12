АМК возбудил дело против «Укртрансгаза»

Ивано-Франковское областное и Киевское городское отделения Антимонопольного комитета Украины (АМК) возбудили дела относительно ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» по признакам злоупотребления монопольным положением.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Согласно сообщению, как выяснили отделения, предприятие без объективно оправданных на то причин повысило розничные цены на сжиженный природный газ, который реализуется в качестве моторного топлива в пределах Ивано-Франковской области и Киева. Поскольку это может привести к негативным последствиям для потребителей, отделения проводят расследование.

Справка УНИАН. Сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) ДК "Укртрансгаз" состоит из 89 станций, способных обеспечить природным газом в качестве моторного топлива до 100 тыс. автомобилей.

Украина – одна из ведущих стран мира по объемам использования природного газа на автомобильном транспорте.

Украинская сеть АГНКС имеет связь с соответствующей сетью соседних стран, которая позволяет обеспечить работу грузового автотранспорта на международных линиях.