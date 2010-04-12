АМК возбудил дело против концерна «Галнафтогаз»

Винницкое областное отделение Антимонопольного комитета (АМК) возбудило дело против ПАО «Концерн «Галнафтогаз» (г. Львов) по признакам злоупотребления монопольным положением в Винницкой области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

В сообщении отмечается, что, как выяснило отделение, предприятие без объективно оправданных на то причин повысило розничные цены на высокооктановые бензины, которые реализует в пределах пгт Оратов (Винницкая обл.).

Кроме того, Винницкое областное отделение АМК оштрафовало ПАО «Концерн «Галнафтогаз» и ЧП фирма «Олко» в целом на 26 тыс. грн. за антиконкурентные согласованные действия. Как установило отделение, предприятия одновременно и до одинакового уровня повысили розничные цены на сжиженный газ, который реализуется в качестве моторного в пределах пгт Турбов, что привело к ущемлению прав потребителей.

Справка УНИАН. ПАО «Концерн «Галнафтогаз» является одним из крупнейших собственников АЗС в Украине. Концерн владеет сетью из 285 современных автозаправочных комплексов «ОККО». Всего компании принадлежит 309 АЗС. Компания располагает 10 нефтебазами и 91 бензовозами.

В сети «ОККО» работают две речные заправочные станции «ОККО», две АГНКС «ОККО» и 118 автогазозаправочных пунктов сжиженного газа (АГЗП).

АЗК «ОККО» размещены в 21 области Украины и в АР Крым.