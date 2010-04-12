Эксперт: бензин в Украине дорожает из-за рекордных мировых цен

Рекордные уровни цен на нефть и нефтепродукты, зафиксированные на мировых биржах в первой декаде апреля, создают предпосылки для постепенного роста цен на розничном рынке Украины.

Об этом УНИАН сообщил директор ООО «Консалтинговая группа А-95» Сергей КУЮН.

В частности, по его информации, на срочном рынке Северо-Западной Европы 6 апреля цена на нефть марки Брент достигла уровня 85,9 долл./барр. – наивысшей отметки с осени 2008 г. Рекордные показатели продемонстрировали и нефтепродукты: 6 апреля котировки по высокооктановому бензину достигли уровня 815 долл./тонна, по низкосернистому дизтопливу – 750 долл./тонна.

По его словам, резкий рост стоимости импортных нефтепродуктов является главным фактором, создающим перспективу повышения цен в розничной сети Украины.

«Поступающие сегодня в страну партии импортных нефтепродуктов приобретены по значительно возросшим в начале апреля ценам, в связи с чем импортеры будут вынуждены повысить цены на эту продукцию в розничной сети», – сказал С.КУЮН.

Согласно мониторингу компании, оптовые предложения на литовские и румынские нефтепродукты за первую апрельскую декаду подорожали на 150-230 грн./тонна.

По мнению эксперта, в случае стабилизации оптовых цен на текущих высоких уровнях, данная динамика диктует рост цен в розничной сети во второй половине апреля на 10-15 коп./литр и будет оставаться в широком диапазоне 8,10-8,40 грн/литр.

При этом С.КУЮН добавил, что несколько больший потенциал для роста имеет дизельное топливо, так как его подорожание на мировом рынке было более ощутимым, чем по бензинам. Эксперты группы «А-95» ожидают, что при условии стабилизации мировых цен на текущем уровне розничная цена на ДТ в третьей декаде апреля может возрасти на 15-20 коп./литр и стабилизироваться в диапазоне 7,10-7,40 грн./литр.

По мнению экспертов «Консалтинговой группы А-95», наряду с причинами роста существуют и факторы, которые выступят амортизаторами повышения. К ним, прежде всего, аналитики относят повышенную рыночную долю украинских нефтепродуктов и наличие больших запасов, в частности дизельного топлива у трейдеров, сформированных в преддверии весенних полевых работ. Эксперты также не исключают некоторое охлаждение мирового рынка, которое тоже может способствовать более плавному подъему цены.

«Сегодня в переработке находится мартовская нефть, закупленная до последнего рекордного роста цен на энергоносители в мире. В связи с этим себестоимость украинских нефтепродуктов на данный момент ниже импортных. Однако в ближайшее время отечественные производители будут вынуждены повысить отпускную стоимость топлива в связи с необходимостью закупок новых партий сырья по возросшим ценам», – заявил С.КУЮН.

Как сообщал УНИАН, с 6 по 12 апреля средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 0,6-2,5% (в среднем на 1,1%).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» было создано в мае 2008 г. Компания специализируется на профессиональном изучении рынка нефтепродуктов, издает журнал для автомобилистов «А-95».