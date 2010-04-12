«Газпром» и Eni отмечают важность ТЭО «Южного потока»

ОАО «Газпром» и итальянская газовая компания Eni отмечают важность скорейшего завершения разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) морской части «Южного потока».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам встречи председателя правления «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА и генерального управляющего концерна Eni Паоло СКАРОНИ.

«Участники встречи обсудили ход реализации Соглашения о стратегическом партнерстве в энергетической сфере. В частности, стороны подтвердили взаимную приверженность выполнению договоренностей по проекту «Южный поток» и отметили важность скорейшего завершения разработки ТЭО морской части проекта», – говорится в сообщении.

А.МИЛЛЕР и П.СКАРОНИ высказали единое мнение о необходимости активизации работы компании специального назначения South Stream AG.

Также стороны поддержали присоединение французской компании EDF к проекту «Южный поток» и договорились начать переговоры с ней.

Отметим, Италия является третьим по величине импортером российского газа в Европе.

В 2009 году «Газпром», по предварительным данным, поставил в Италию 19 млрд. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2006 года «Газпром» и Eni подписали Соглашение о стратегическом партнерстве, в соответствии с которым «Газпром» получил возможность c 2007 года осуществлять прямые поставки российского газа на итальянский рынок. Объемы поставок поэтапно увеличиваются до 3 млрд. куб. м в год к 2010 году. В соответствии с Соглашением действующие контракты на поставку российского газа в Италию продлены до 2035 года.

23 июня 2007 года ОАО «Газпром» и концерн Eni подписали Меморандум о взаимопонимании по реализации проекта «Южный поток». Меморандум определяет направления сотрудничества двух компаний в области проектирования, финансирования, строительства и управления «Южным потоком».

15 мая 2009 года «Газпром» и Eni подписали второе дополнение к Меморандуму о взаимопонимании между ОАО «Газпром» и Eni от 23 июня 2007 года о дальнейших шагах по реализации проекта «Южный поток». Дополнение предусматривает увеличение производительности морского участка газопровода «Южный поток» с 31 до 63 млрд. куб. м в год, а также регулирует вопросы маркетинга газа в рамках проекта.

Справка УНИАН. Проект "Южный поток" создается для диверсификации поставок российского природного газа в Европу и снижения зависимости поставщиков и покупателей от стран-транзитеров, в частности, от Украины и Турции. Его реализацию будут вести российский монополист "Газпром" и итальянский концерн Eni. Проект предусматривает прокладку подводной части газопровода протяженностью 900 км от российской компрессорной станции "Береговая" в Краснодарском крае до болгарского побережья. Далее одна из двух веток наземной части трубопровода проляжет по территории Болгарии и Греции и через Адриатическое море – в Италию. Маршрут второй ветки пока не определен.

«Газпром» оценивает строительство газопровода «Южный поток» в 19-24 млрд. евро.