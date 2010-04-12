И.о. директора «Укринтерэнерго» назначен менеджер ДТЭК

Министерство топлива и энергетики Украины назначило исполняющим обязанности директора государственного предприятия внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» Максима КУЧЕРА вместо уволенного Валентина БОНДАРЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил источник в госкомпании.

До данного назначения М.КУЧЕР с декабря 2009 года занимал должность директора ООО «Пауэр Трейд» – энерготрейдера ДТЭК, созданного для реализации проектов частного холдинга по экспорту электроэнергии.

В. БОНДАРЕНКО занимал должность директора «Укринтерэнерго» с 18 мая 2009 года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" – оператор по экспорту украинской электроэнергии – поставляет электроэнергию в Венгрию, Словакию и Румынию. Кроме того, компания осуществляет проектирование энергообъектов (ГЭС, ТЭС, ЛЭП и др.) до ввода их в эксплуатацию, включая поставки оборудования, монтаж, наладку и дальнейшее обслуживание, а также реконструкцию, модернизацию и ремонт действующих энергообъектов.