Мировые цены на нефть снизились

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник снизились на фоне недостаточного спроса на топливо в США - крупнейшем мировом потребителе энергоресурсов, сообщают Новости

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,06 доллара - до 84,77 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,58 доллара - до 84,34 долларов за баррель.