Мировые цены на нефть снизились
08:12, 13 апреля 2010Энергетика
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В США снижается спрос на топливо
Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,06 доллара - до 84,77 доллара за баррель.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,58 доллара - до 84,34 долларов за баррель.
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