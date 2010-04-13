Украина переведет ядерные блоки на низкообогащенный уран

Ядерные блоки и исследовательские реакторы на Украине будут постепенно переведены с высокообогащенного на низкообогащенный уран. При этом страна "получит соответствующие технологии, оборудование и финансирование", заявил в понедельник журналистам президент Украины Виктор Янукович, принимающий участие в работе саммита по ядерной безопасности.

Главной новостью первого дня работы международного форума стало объявленное Украиной решение избавиться от всех запасов высокообогащенного урана к следующему саммиту по ядерной безопасности в 2012 г. США приветствовали этот шаг и заявили, что окажут Украине необходимое техническое и финансовое содействие, передает ИТАР-ТАСС.

"У Украины есть высокообогащенные материалы, и на этом саммите в рамках инициативы президента Обамы мы проработали вопрос о замене высокообогащенного урана на низкообогащенный, который будет использоваться на наших ядерных блоках, в том числе на атомных реакторах, имеющихся в научно-образовательных учреждениях, - сказал В.Янукович. - Мы взяли на себя обязательство шаг за шагом заменить высокобогащенный уран на низкообогащенный и получить соответствующие технологии, оборудование и финансирование для /выполнения/ этих работ".

"Я хотел бы добавить, что угроза ядерного терроризма, которая существует в мире, подталкивает лидеров государств всего мира к выработке определенных документов, которые дадут возможность создать правовую систему по этому вопросу, а также систему хранения и защиты ядерных материалов, - подчеркнул президент.- Украина будет в этом направлении работать и принимать соответствующие решения".

Как заявил Белый дом, высокообогащенный уран, от которого решила отказаться Украина, может быть вывезен для безопасного хранения или утилизации в Россию. На вопрос ИТАР-ТАСС, обсуждала ли украинская сторона этот вопрос с российским руководством, В.Янукович прямого ответа не дал, заявив следующее: "Мы будем развивать с Россией двусторонние отношения, в том числе сотрудничество в энергетике. Наши совместные решения обязательно пойдут на пользу нашим экономикам, нашим странам и, безусловно, мы будем сотрудничать в рамках международной инициативы, которая сейчас обсуждается /на саммите/ и по которой будет создаваться соответствующая нормативно-правовая база".