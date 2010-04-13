Обама: Решения ядерного саммита сделают мир безопаснее

США ожидают, что итоговые решения проходящего в американской столице саммита по ядерной безопасности позволят сделать мир более безопасным. Об этом заявил журналистам в понедельник президент США Барак Обама непосредственно перед обращением с приветственным словом к собравшимся на форум почти 50 главам государств и правительств, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

По его словам, то, что в Вашингтон приехало столь много лидеров, впечатляет. "Это показатель того, что всех сильно тревожит возможность распространения ядерного оружия и материалов, - отметил Б.Обама. - Я думаю, что к концу форума мы услышим о том, какие конкретные шаги каждая из стран намеревается предпринять с тем, чтобы сделать мир немного безопаснее".

Именно Б.Обама выступил с инициативой проведения подобного саммита, призывая к концу 2013 г обеспечить сохранность и безопасность ядерных материалов по всему миру, укрепить глобальный режим нераспространения, усилить роль МАГАТЭ. На форуме он хочет заручиться поддержкой этих планов со стороны мирового сообщества.

Согласно представителям администрации, итогом работы форума станут совместное заявление и общий рабочий план с более детальным изложением программы действий на международном и национальном уровнях. Предполагается, в частности, что в рамках данного плана Россия и США приступят к реализации своего давнего соглашения по утилизации избытков оружейного плутония.

По оценкам правительственных экспертов США, на планете накоплено 1,6 тыс т высокообогащенного урана и 500 т плутония, достаточных для производства свыше 100 тыс ядерных боезарядов.