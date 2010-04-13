Сколько шахт нужно стране

Государство должно определиться, сколько нужно стране угля и сколько нужно шахт, а остальные угольные предприятия необходимо или продать, или закрыть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Донецкой областной государственной администрации Анатолий БЛИЗНЮК вчера на пресс-конференции.

«Государство должно определиться, сколько ему нужно угля. Государство должно определиться, на каких шахтах его добывать, может, построить и новые в том числе», - сказал А.БЛИЗНЮК.

При этом он добавил, что «можно эффективнейшим способом добывать необходимое количество угля». По мнению губернатора, с учетом будущей стратегии развития угольной отрасти, практически половина угледобывающих предприятий государству не понадобиться. «Скорее всего, около 50% шахт будут непригодны для этих целей, и государство должно их продать или закрыть, если их никто не купит», - уверен А.БЛИЗНЮК.

Он объяснил, что при этом все процессы реформирования должны в отрасли проходить цивилизованно и продуманно. «Все это должно быть цивилизованно, упреждающе. Можно создать на базе угольных предприятий вертикально интегрированные компании: уголь - электростанции - дистрибьюция», - сказал губернатор.

Он еще раз подчеркнул, что сегодня государство является неэффективным собственником угольных предприятий и содержит большее количество шахт на дотациях, что экономически неоправданно и убыточно.

«Угольная отрасль у нас убыточная и дотационная. Мы должны реально оценить состояние дел в этой отрасли. Мы должны понимать, что сегодня 40% предприятий дают 80% добычи угля, это именно те предприятия, которые не имеют дотаций, ни копейки, - рассказал А.БЛИЗНЮК, - А государство, там, где оно управляет (шахтами), оно на 100% является неэффективным собственником, платит 60% зарплаты за счет дотации. То есть в этом случае угольные предприятия даже не зарабатывают себе заработную плату».

«Здесь много объективных и субъективных причин… Но нужно принять стратегическое решение, что с этим делать. И принять тактические шаги по выполнению того, что намечено сделать в угольной отрасли», - заключил губернатор.