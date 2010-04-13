АМК рекомендует Минтопэнерго и Минэкономики обеспечить конкуренцию

Антимонопольный комитет Украины рекомендует Министерству топлива и энергетики и Министерству экономики принять меры для обеспечения соблюдения конкурентного законодательства при реализации на специализированных аукционах сжиженного газа для потребностей населения.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение АМК принял сегодня на своем заседании.

Как отмечено в материалах к заседанию, в ходе расследования АМК выявил резкое повышение цен на сжиженный газ на специализированных аукционах.

По мнению АМК, такая ситуация стала возможной благодаря действиям аукционного комитета, состав которого сформирован таким образом, что компании-продавцы сжиженного газа, осуществляя совместные действия, могут иметь решающее влияние на его деятельность. В частности, из 9 членов аукционного комитета только 4 представляют органы государственной власти, а другие 5 – представители продавцов и связанных с ними отношениями предприятия.

Кроме того, АМК установил, что существующая система аукционов не обеспечивает создание прозрачных механизмов ценообразования, что подтверждается многочисленными жалобами потребителей на необоснованное повышение цен.

В ходе заседания представитель АМК отметил, что на рынке реализации сжиженного газа для потребностей населения есть два крупнейших продавца – ДК “Укргазвыдобування” и ОАО “Укрнафта”, которые на протяжении 3-х лет принимают участие в аукционах отдельно друг от друга, тем самым не конкурируя между собой.

По мнению АМК, такое состояние дел приводит к дестабилизации ценовой ситуации на рынке сжиженного газа для потребностей населения.

В свою очередь, как отметил, выступая в ходе заседания, и.о. директора департамента газовой, нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленностей Минтопэнерго Константин БОРОДИН, Минтопэнерго в ближайшее время обновит своих представителей в составе аукционного комитета, проведет проверку участников специализированных аукционов, а также примет меры для усиления роли аукционного комитета в части предоставления ему права контроля за распределением всего продаваемого на специализированных аукционах сжиженного газа для потребностей населения во избежание возможных антиконкурентных действий участников рынка.

Кроме того, Минтопэнерго выступает за предоставление права аукционному комитету запрещать принимать участие в аукционах компаниям-покупателям сжиженного газа, которые не поставляют его потребителям, а перепродают его другим коммерческим структурам.