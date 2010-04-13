Переход на низкообогащенный уран касается исследовательских реакторов

Заявляя об отказе от высокообогащенного топлива в атомной энергетике, украинская сторона, прежде всего, имеет ввиду отказ от его использования в научно-исследовательских реакторах.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал директор Государственного научно-инженерного центра систем контроля и аварийного реагирования (ГНИЦ СКАР) Минтопэнерго Людвиг Литвинский.

Напомним, принимая участие в работе саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне, Президент Украины Виктор Янукович заявил о намерении нашей страны отказаться к 2012 году от использования на ядерных блоках и исследовательских реакторах высокообогащенного урана.

"У Украины есть высокообогащенные материалы, и на этом саммите в рамках инициативы президента Обамы мы проработали вопрос о замене высокообогащенного урана на низкообогащенный, который будет использоваться на наших ядерных блоках, в том числе на атомных реакторах, имеющихся в научно-образовательных учреждениях. Мы взяли на себя обязательство шаг за шагом заменить высокообогащенный уран на низкообогащенный, и получить соответствующие технологии, оборудование и финансирование для /выполнения/ этих работ", - сказал В.Янукович.

По словам Л. Литвинского, общепринятым порогом в идентификации степени обогащения ядерного топлива является уровень 20%. При этом сегодня на реакторах, которые эксплуатирует национальный атомный оператор НАЭК «Энергоатом», используется топливо с уровнем обогащения около 4%. В то же время, на исследовательских реакторах, которые размещаются в Киеве и Севастополе, уровень обогащения топлива доходит до 25%.

Справка УНИАН. В Украине в настоящее время эксплуатируются два исследовательских реактора. Исследовательский реактор ВВР-М эксплуатируется ИЯИ НАНУ в Киеве с 1960 года. Мощность реактора составляет 10 МВт. Установка комплектуется тепловыделяющими сборками (ТВС) ВВР-М2 российского производства.

Еще один реактор ИР-100 с 1967 года эксплуатируется Севастопольским национальным университетом ядерной энергии и промышленности.