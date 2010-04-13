«Укрнафта» перевыполнила план по добыче нефти

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО «Укрнафта» в январе-марте т.г. добыла 632,9 тыс. тонн нефти и газового конденсата, что на 3,0 тыс. тонн, или на 0,5%, больше запланированного (629,9 тыс. тонн).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что в январе-марте т.г. компания также добыла 638,4 млн. куб. м газа, что на 3,5 млн. куб. м (на 0,6%) больше запланированного (634,9 млн. куб. м).

За 1-й квартал т.г. компания ввела в эксплуатацию 10 новых скважин (7 нефтяных и 3 газовые), что больше запланированного на 7 скважин.

В январе-марте т.г. объемы бурения составили 17,6 тыс. м, что на 2,0 тыс. м (на 12,8%) больше запланированного (15,6 тыс. м).

Также в сообщении сказано, что в первом квартале т.г. компания произвела 41,5 тыс. тонн сжиженного газа, что на 4,5 тыс. тонн (на 12,2%) больше запланированного (37,0 тыс. тонн) и 55,5 тыс. тонн фракции легкой, что на 1,5 тыс. тонн (2,8%) больше запланированного (54,0 тыс. тонн).

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».