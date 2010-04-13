Эксперт: высокооктановый бензин в апреле может подорожать

В третьей декаде апреля средние по Украине розничные цены на высокооктановый бензин А-95 могут повыситься до 8,30-8,40 грн./л.

Об этом УНИАН сообщил президент ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид КОСЯНЧУК.

По его словам, основной причиной роста цен является подъем мировых котировок на нефть и нефтепродукты.

«Опрос участников нашего объединения показывает, что во второй половине апреля следует ожидать роста цен в розничной сети. Основной причиной является подъем мировых котировок, которые отдаленно уже начинают напоминать докризисные уровни. Особенно несвоевременным стал ускоренный рост цен на дизтопливо, который почти вдвое опередил темпы подъема бензинов», – сказал он.

При этом эксперт добавил, что прогноз ассоциации на вторую декаду апреля показывает расчетную цену на бензин А-95 немногим выше 8,25 грн./л, тогда как на дизтопливо – около 7,50 грн./л (фактическая средняя цена на дизтопливо сегодня составляет 7,00 грн./л).

«По нашим ожиданиям, в опте цена на дизтопливо вскоре достигнет уровня 7400 грн./тонна. Крупные импортеры и производители уже не хотят продавать дешевле, хотя на рынке еще можно найти предложения на 100-200 грн./тонна дешевле», – добавил Л.КОСЯНЧУК.

Также он отметил, что в весенний период розничники вряд ли будут нагнетать ситуацию в дизельном сегменте. По мнению эксперта, скорее всего, они постараются компенсировать снижение маржи на дизтопливо некоторым ее увеличением на А-95. «С учетом этой особенности мы ожидаем, что в третьей декаде апреля верхняя планка цен на АЗС скорректируется в сторону роста – до уровня 8,30-8,40 грн./л по бензину А-95 и 7,25-7,40 – по дизтопливу», – отметил Л.КОСЯНЧУК.

Как сообщал УНИАН, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», со 2 по 9 апреля 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – сохранились на уровне 7,02 грн./л; на бензин А-92 – сохранились на уровне 7,52 грн./л; на бензин А-95 – сохранились на уровне 8,01 грн./л; на дизтопливо – сохранились на уровне 7,01 грн./л.