Одесский НПЗ сократил переработку

ОАО «ЛУКОЙЛ-Одесский нефтеперерабатывающий завод» (Одесса), по оперативным данным, в январе-марте 2010 года сократило переработку нефтяного сырья на 61,2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 195,7 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По его данным, поставки нефтяного сырья в январе-марте т.г. на Одесский НПЗ сократились на 65,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 174,1 тыс. тонн.

В первом квартале текущего года Одесский НПЗ сократил производство бензина на 54,6% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 29,4 тыс. тонн, дизельного топлива – на 57,4%, до 66,1 тыс. тонн, мазута – на 64,2%, до 47,9 тыс. тонн.

Напомним, Одесский НПЗ был остановлен на ремонт с 28 января по 1 апреля 2010 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году Одесский НПЗ увеличил переработку нефти на 0,5% по сравнению с 2008 годом – до 2 млн. 51,6 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Одесский НПЗ способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн. тонн нефти. С 2000 года завод принадлежит российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».

Компании «ЛУКОЙЛ» принадлежат 6 нефтеперерабатывающих заводов в России и за рубежом: в Украине, Болгарии и Румынии. Их совокупная мощность составляет 14 млн. тонн нефти в год.