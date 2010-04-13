Янукович не исключает передачу запасов украинского урана России

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает, что Украина может передать запасы своего высокообогащенного урана России.

Об этом он заявил в Вашингтоне в интервью CNN, комментируя решение украинской власти избавиться от запасов высокообогащенного урана как вкладе государства в общемировое дело нераспространения ядерных материалов, технологий, укрепление безопасности в ядерной отрасли, а также противодействия проявлениям терроризма в этой сфере.

“В Украине есть атомные электростанции, научные учреждения, где исследуются вопросы эффективного использования ядерных технологий в мирных целях... Однако мы предприняли необходимый шаг, чтобы вывести высокообогащенный уран с территории страны”, – заявил Президент Украины.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что уже до конца текущего года Украина готова избавиться от подавляющего большинства своих запасов высокообогащенного урана. А завершен этот процесс будет в 2012 году к проведению следующего мирового саммита по вопросам ядерной безопасности.

Говоря о стране, куда будут вывезены эти радиоактивные материалы, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что это может быть Россия.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Роберт ГИББС накануне заявил, что окончательное решение по этому поводу еще не принято.

По данным международного фонда “Инициатива по уменьшению ядерной угрозы”, на территории Украины хранится около 90 кг высокообогащенного урана. В частности, около 68 кг содержится в Харьковском физико-техническом институте, 13 кг – в Институте ядерных исследований НАН Украины в Киеве, а также около 6 кг – в Севастопольском национальном институте ядерной энергии.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, заседание которого состоялось в закрытом режиме 9 апреля 2010 года. По данным информированных источников УНИАН, это решение касалось инициативы украинской стороны отказаться от запасов высокообогащенного урана.

12 апреля в США Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ во время встречи с Президентом США Бараком ОБАМОЙ заявил, что Украина откажется от около 90 кг обогащенного урана, которого достаточно для создания ядерного оружия.

В совместном заявлении глав государств, которое было обнародовано по результатам встречи, отмечается, что Президент США Б.ОБАМА положительно оценивает решение Украины избавиться от всех запасов высокообогащенного урана в обмен на необходимую техническую и финансовую помощь в этом вопросе со стороны Соединенных Штатов.