Украина увеличила потребление электроэнергии на 9,6%

Потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), в январе-марте текущего года выросло на 9,6%, или 4,386 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 50,278 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, за отчетный период объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) возрос на 11,2%, или 3,975 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-мартом 2009 года – до 39,533 млрд. кВт/ч.

В марте т.г. потребление электроэнергии конечными потребителями выросло на 11,5% по сравнению с мартом 2009 года – до 13,201 млрд. кВт/ч.

Промышленные предприятия в январе-марте т.г. увеличили потребление электроэнергии на 16,7%, или 2,562 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 17,944 млрд. кВт/ч. В частности, предприятия металлургической промышленности нарастили потребление электроэнергии на 27,4%, или 2,087 млрд. кВт/ч, – до 9,718 млрд. кВт/ч. Транспортные предприятия в первом квартале увеличили потребление электроэнергии на 4,7% – до 2,405 млрд. кВт/ч, коммунально-бытовые – на 1,8%, до 5,342 млрд. кВт/ч.

Объемы потребления электроэнергии населением за указанный период выросли на 10,4%, или 1,027 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-мартом 2009 года – до 10,857 млрд. кВт/ч.

В целом доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии в Украине в январе-марте т.г. к аналогичному периоду 2009 года выросла с 43,3% до 45,4%, тогда как доля населения – сократилась с 27,6% до 27,5%.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), сократилось на 8,7%, или 16,151 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 169,009 млрд. кВт/ч. Объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) сократился на 9%, или 13,332 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 134,558 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. В 2008 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), сократилось на 0,5% по сравнению с 2007 годом – до 185 млрд. 187 млн. кВт/ч. Потребление электроэнергии конечными потребителями (нетто) сократилось на 0,6%, или 4 млрд. 876,8 млн. кВт/ч, – до 147 млрд. 706,6 млн. кВт/ч.