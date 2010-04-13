Украина увеличила производство электроэнергии на 10,1%

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в январе-марте текущего года увеличилось на 10,1%, или 4,726 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 51,442 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, в первом квартале т.г. тепловые электростанции (ТЭС) увеличили выработку электроэнергии на 17,8%, или 3,386 млрд. кВт/ч, – до 22,451 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 2,8%, или 629,6 млн. кВт/ч, – до 22,831 млрд. кВт/ч, блок-станции и коммунальные ТЭЦ – на 9,2%, или 207,5 млн. кВт/ч, – до 2,460 млрд. кВт/ч.

ГЭС и ГАЭС в январе-марте т.г. нарастили выработку электроэнергии на 15,7% – до 3,697 млрд. кВт/ч.

В марте т.г. производство электроэнергии в ОЭС Украины выросло на 7,6%, или 1,175 млрд. кВт/ч, по сравнению с мартом 2009 года – до 16,643 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины в 2009 году сократилось на 9,8%, или 18,768 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 172 млрд. 907,4 млн. кВт/ч.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в ОЭСУ по итогам 2008 года сократилось на 1,8%, или 3,438 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2007 годом – до 191,688 млрд. млн. кВт/ч.

В 2007 году производство электроэнергии в ОЭСУ увеличилось на 1,6%, или 3 млрд. 6 млн. кВт/ч, по сравнению с 2006 годом – до 195 млрд. 130,5 млн. кВт/ч.