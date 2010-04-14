Мировые цены на нефть снизились

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 13 апреля, снизились на фоне предупреждения Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что высокие цены на энергоресурсы могут замедлить восстановление экономики, сообщает РИА Новости

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,29 доллара - до 84,48 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,29 доллара - до 84,05 доллара за баррель.

МЭА опубликовало во вторник позитивный прогноз спроса на нефть в 2010 году. Однако Агентство предупредило, что баррель "черного золота", стоящий более 80 долларов, может отрицательно повлиять на темпы восстановления мировой экономики.