Мировые цены на нефть снизились
08:00, 14 апреля 2010Энергетика
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МЭА предупредила о вреде высоких цен
Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,29 доллара - до 84,48 доллара за баррель.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,29 доллара - до 84,05 доллара за баррель.
МЭА опубликовало во вторник позитивный прогноз спроса на нефть в 2010 году. Однако Агентство предупредило, что баррель "черного золота", стоящий более 80 долларов, может отрицательно повлиять на темпы восстановления мировой экономики.
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