Москва готова обсуждать "газовые" предложения Киева

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что российская сторона готова обсуждать новые предложения Киева по цене на газ.

Об этом он сказал в ходе встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, которая состоялась в Вашингтоне.

Президент РФ считает, что, несмотря на то, что «действуют ранее подписанные соглашения», этот вопрос должен быть рассмотрен и проработан на уровне профильных ведомств двух стран.

В ответ на замечание В.ЯНУКОВИЧА, что он пока не получил от российского президента "ответа в плане компенсации цен на газ", Д.МЕДВЕДЕВ, в частности, сказал: "Думаю, есть резон инициировать дополнительные действия со стороны профильных министерств и ведомств".

Напомним, Владимир ПУТИН по завершению переговоров в Москве с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ, которые состоялись 10 апреля в аэропорту «Внуково-2» также заявил, что Украина подготовила «интересные» предложения в газовой сфере, которые готова рассматривать Российская Федерация.

«Мы затронули газовые отношения. Николай Янович (АЗАРОВ - УНИАН) сделал предложения по поручению президента Украины - эти предложения интересные, допускаю, что мы можем выйти на решения, но они требуют проработки. Это в значительной степени счетные позиции, и мы должны подумать», - сказал В.ПУТИН.

В свою очередь премьер-министр Украины сообщил, что все эти предложения «не простые и требуют детальной проработки». При этом Н.АЗАРОВ подчеркнул, что стороны договорились провести эти переговоры в сжатые сроки.