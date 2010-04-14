Россия вывезет высокообогащенный уран из Украины

Россия планирует в этом году вывезти свежее высокообогащенное урановое топливо из Украины, Белоруссии, Чехии, отработавшее - из Украины, Польши, Германии, Сербии, Белоруссии, говорится в меморандуме РФ о физической ядерной безопасности, распространенном в Вашингтоне, сообщает РИА Новости

"Поставки замещающего низкообогащенного уранового топлива осуществлены в Ливию, Чехию, Узбекистан. Планируется поставить низкообогащенное топливо во Вьетнам, Узбекистан, Болгарию, Чехию, Казахстан и Белоруссию", - говорится в документе.

Как отмечается в меморандуме, по состоянию на 1 февраля 2010 года программой по возврату из третьих стран свежего и отработавшего высокообогащенного уранового (ВОУ) топлива с исследовательских реакторов российской и американской конструкции в страну происхождения охвачено 14 государств.

"Россией полностью вывезено ВОУ-топливо из четырех стран - Болгарии, Латвии, Ливии и Румынии. Свежее ВОУ-топливо вывезено из Болгарии, Латвии, Румынии, отработавшее - из Болгарии, Латвии, Ливии и Румынии", - отмечается в документе.

Частично высокообогащенное урановое топливо вывезено из девяти государств.

"Свежее ВОУ топливо частично вывезено из Вьетнама, Германии, Ливии, Польши, Сербии, Узбекистана, Чехии, Венгрии. Отработавшее ВОУ-топливо частично вывезено из Чехии, Узбекистана, Венгрии, Казахстана, Польши", - говорится в документе.

В 2010 году также одновременно с вывозом из Сербии высокообогащенного уранового топлива планируется также вывоз из этой страны облученного низкообогащенного уранового топлива, которое находится в Институте Винча, где действует исследовательский реактор.

"Россия поддерживает программу МАГАТЭ, направленную на снижение обогащения ядерного топлива для исследовательских реакторов до уровня ниже 20% - признанной МАГАТЭ границы между высоким и низким обогащением урана - где это технически возможно и экономически целесообразно. Ее реализация позволит существенно понизить уровень риска распространения высокообогащенного урана", - говорится в документе.

Россия закроет реактор-наработчик оружейного плутония

Россия закроет до конца апреля последний реактор-наработчик оружейного плутония в Железногорске /Красноярский край/, заявил президент РФ Дмитрий Медведев, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

"В ходе своего выступления на пленарном заседании саммита Медведев заявил о решении закрыть до конца текущего года последний реактор-наработчик оружейного плутония в городе Железногорске", - сообщила журналистам пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова.

Как отмечает ИТАР-ТАСС, горно-химический комбинат в Железногорске считается уникальным подземным предприятием, не имеющим аналогов в мире. Объем подземных выработок, сделанных при его сооружении, сопоставим с объемом выработок московского метрополитена. В подземной части построен реакторный завод и радиохимический завод. В течение многих лет на этом предприятии, созданном в 1950-х годах, производился оружейный плутоний. С 1995 г здесь начался процесс конверсии, и в настоящее время его основными видами деятельности являются транспортировка и хранение отработанного ядерного топлива, выработка тепловой и электрической энергии на подземной атомной ТЭЦ для снабжения Железногорска.

Соглашение между министерством РФ по атомной энергии и министерством энергетики США "О прекращении производства плутония на действующих реакторах АДЭ-4 и АДЭ-5 в Северске Томской области и АДЭ-2 в Железногорске Красноярского края" было подписано в 2003 г. Реакторы в Северске уже закрыты.