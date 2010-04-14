Участники саммита по ядерной безопасности заявляют о его успехе

В США завершился саммит по ядерной безопасности. Участники встречи положительно оценили ее итоги. США и Россия договорились об уничтожении оружейного плутония, а Китай готов присоединиться к резолюции ООН по Ирану, сообщает Немецкая волна.

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) расценила завершившийся в Вашингтоне саммит по ядерной безопасности как "весьма успешный", назвав его "первым важным шагом международного сообщества" в борьбе с ядерным терроризмом, сообщает 14 апреля dpa. Американский президент Барак Обама, по инициативе которого состоялась встреча, считает, что она была "невероятно продуктивной", и что в ходе саммита удалось достичь всех запланированных целей. Российский президент Дмитрий Медведев также говорит о "полном успехе" мероприятия. "Я не помню более беспроблемного саммита, участники которого были бы столь единодушны в оценке текущей ситуации", - цитирует главу Российской Федерации AFP.

Участники саммита поддержали инициативу Обамы Более жесткие меры борьбы с ядерным терроризмом, более безопасные условия хранения ядерных материалов, сокращение использования высокообогащенного урана в атомной энергетике - вот основные положения заключительного заявления, сделанного ведущими политиками из 50 стран, участвовавшими в саммите.

Участники встречи поддержали инициативу американского лидера Барака Обамы, выступившего с инициативой создания в течение четырех лет всеобщей системы контроля над использованием ядерного оружия. "Ядерный терроризм предоставляет самую большую угрозу международной безопасности", - говорится в итоговом заявлении саммита.

Россия и США будут уничтожать оружейный плутоний

В ходе встречи были также приняты конкретные меры по сокращению ядерных материалов. Одной из них стало соглашение между США и Россией о двустороннем уничтожении с 2018 года 34 тонн оружейного плутония. Протокол к соглашению был подписан министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Хиллари Клинтон. По словам главы американского госдепа, запланированного к утилизации плутония было бы достаточно для производства каждой из стран 17 тысяч ядерных боеголовок. Президент РФ Дмитрий Медведев также заявил, что до конца апреля текущего года Россия закроет свой последний реактор по выработке плутония в городе Железноводск, сообщает AFP.

Китай выразил готовность присоединиться к резолюции ООН по Ирану Еще одним важным итогом саммита стала готовность Китая присоединиться к государствам, настаивающим на введении более жестких санкций в отношении Ирана. Об этом заявил президент США Барак Обама, сообщает агентство DAPD. По словам американского лидера, председатель КНР Ху Цзиньтао выразил намерение участвовать во встречах по согласованию санкций ООН в отношении Тегерана. Глава правительства ФРГ Ангела Меркель подчеркнула важность этого события для международного сообщества. "Появилась надежда, что позиция Китая и России, которые до недавнего времени отказывались присоединиться к коалиции, позволит нам вести новые переговоры", - уверена федеральный канцлер. Очередная резолюция ООН должна быть принята в ближайшее время.