Россия вывезет из Украины свежее ядерное топливо

Россия вывезет из Украины в 2010 г. свежее ядерное топливо. "Важным направлением сотрудничества считаем также работу по возврату из третьих стран свежего и отработавшего высокообогащенного уранового топлива с исследовательских реакторов российской и американской конструкции в страну происхождения", - говорится в меморандуме РФ о физической ядерной безопасности, который распространен на саммите в Вашингтоне.

Как отмечается в документе, к настоящему моменту программой вывоза охвачены 14 государств. Россией полностью вывезено высокообогащенное урановое топливо из четырех стран, частично - из 9 стран. В 2010 г Россия планирует вывести свежее топливо из Украины, Белоруссии и Чехии, отработавшее топливо - из Украины, Польши, Германии, Сербии, Белоруссии, передает ИТАР-ТАСС.

"Украина выступила с инициативой - и я надеюсь, вы нас поддержите - о принятии высокообогащенного урана и его переработки", - сказал президент Украины в ходе встречи в Вашингтоне с президентом РФ Дмитрием Медведевым.

Он подчеркнул, что по всем соответствующим вопросам, которые в этой связи обсуждали Россия и Украина, "украинская сторона все решения приняла".

Как отметил В.Янукович, Россия и Украина "солидарны в понимании, что ядерные технологии и ядерные материалы должны использоваться в мирных целях и в соответствии с международными документами".

В связи с этим украинский президент отметил важность проходящего в Вашингтоне саммита по ядерной безопасности и сообщил о том, что обсуждается идея о создании международного трибунала в указанной сфере. "Сейчас отрабатываются новые решения, в том числе о создании международного трибунала", - сказал он.

Со своей стороны, Д.Медведев подчеркнул, что Россия "ценит то, что делает Украина в этом плане, по тематике саммита". "У нас есть общие позиции и общая обеспокоенность тем, что происходит в мире по данной проблеме, общее желание дать на это адекватный ответ", - сказал российский президент.

Напомним, в Вашингтоне проходил саммит по вопросам ядерной безопасности, в ходе которого президент Виктор Янукович пообещал, что Украина за два года избавится от остатков высокообогащенного урана. Именно после этого Украина окончательно обретет статус безъядерного государства. По правилам МАГАТЭ, уран должен быть или разбавлен, или возвращен в страну происхождения - вывозить его можно только в Россию, правопреемницу СССР.