Цены на рынке нефтепродуктов в России завышены на 15-20%

Цены на оптовом и розничном рынках нефтепродуктов в России в данный момент завышены на 15-20 проц, отметил сегодня в ходе "Правительственного часа" в Совете Федерации руководитель Федеральной антимонопольной службы /ФАС/ Игорь Артемьев. "Сейчас цены - и мы можем доказать это с помощью наших аналитиков - на 15-20 проц выше тех, которые должны были бы быть и в опте, и в рознице", - сказал он, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

И.Артемьев напомнил сенаторам, что в течение последних лет служба активно пытается противостоять тенденции повышения внутренних цен на нефтепродукты вслед за мировой конъюнктурой. "При этом действует этот механизм только в одном направлении: если идет снижение на мировом рынке, то в России цены не снижаются", - пояснил он.

При этом главным механизмом в борьбе с нефтяниками для ФАС стала разработанная ею и принятая правительством РФ формула цены при продаже нефти на бирже. Она рассчитывается методом "обратного счета" с вычетом экспортных пошлин и логистики от текущих мировых цен. ФАС рассчитывает, что именно этот механизм и постепенное развитие биржевой торговли нефтепродуктами позволит уравновесить российских рынок.

Как отметил глава ФАС, "нефтяники не очень хотели выходить на биржу по налоговым соображениям", и за 2009 г через биржевые торги было продано лишь 2 проц от общего объема рынка - тогда как за 1-й квартал 2010 г этот показатель уже дошел до 8 проц. "А для того чтобы получилась квазирыночная, хотя бы справедливая, цена необходимо 10-15 проц соответствующих контрактов продавать на бирже", - продолжил И.Артемьев. Он заверил сенаторов в том, что служба будет продолжать возбуждение дел против нефтяников до тех пор, "пока компании не пойдут торговать на биржу и мы не получим прозрачное ценообразование".

Он напомнил, что за 2009 г нефтяные компании "большой четверки" /"ЛУКОЙЛ" (LKOH), ТНК-BP (TNBP), "Газпром нефть" (SIBN) и "Роснефть" (ROSN)/ были оштрафованы в совокупности на 26 млрд руб. По словам И.Артемьева, в судебных спорах с нефтяными компаниями служба выигрывает практически во всех делах без исключения в Московском регионе, но "как только мы отъезжаем на 50 км от Москвы, мы начинаем проигрывать компаниям". Так, было проиграно три дела в Тюменской области против ТНК-ВР и дела против "Газпром нефти" в Санкт-Петербурге.

Как отметил глава ФАС, в конце мая спор нефтяников и антимонопольщиков будет рассмотрен Высшим арбитражным судом /ВАС/ РФ, "решение которого будут носить окончательный характер по всем компаниям". По его словам, цитирует ИТАР-ТАСС, "это дело носит исторический характер для всей страны", и в зависимости от результатов можно будет говорить о том, работают ли в стране рыночные институты антимонопольного регулирования и соответствующих санкций.