Переговоры с Россией о цене на газ завершатся на следующей неделе

В правительстве Украины ожидают завершения переговоров по определению новой цены на газ в конце текущей - начале следующей недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

Он подчеркнул, что на данный момент переговорный процесс идет успешно.

«Я думаю, что в конце недели этой, может быть, в начале следующей, он уже закончится, и у нас будет реальная цена по газу», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что после определения цены на газ проект Госбюджета будет откорректирован и внесен в Верховную Раду в апреле с тем, чтобы парламент смог принять его до 1 мая.

Объясняя, почему проект бюджета, который практически готов, не может быть внесен в парламент уже сейчас, А.КЛЮЕВ сказал: «Почему мы не можем подать бюджет без цены на газ – потому что там, как только мы узнаем новую цену на газ, у нас должны сразу пересчитываться несколько показателей в бюджете. Если мы снижаем цену до той, которую мы хотим, то, думаю, что НАК «Нафтогаз Украины» обойдется без государственных дотаций… Те же самые субсидии надо будет сразу пересчитать».

Он отметил, что все эти доработки после установления новой цены на газ можно будет сделать буквально за два-три часа.

При этом А.КЛЮЕВ не предоставил более детальной информации о предложениях украинской и российской сторон по изменению условий поставок газа.

"Все, что касается цены, я бы не хотел сейчас отвечать, потому что идет переговорный процесс. И вы же знаете, когда идут переговоры, лучше конкретики никакой не давать. Как только они закончатся, сразу вы будете знать, какая базовая цена, как она изменяется от стоимости газойля, либо какой коэффициент: 0,8 или 1 используется при расчете основной цены на газ... Сейчас рано об этом говорить", - сказал А.КЛЮЕВ.