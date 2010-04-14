Нефть дорожает благодаря стабильным фондовым рынкам

Цены на нефть растут при поддержке фондовых рынков и слабого доллара и вопреки сообщению о росте запасов в США. сообщает Рейтер.

В 16.25 МСК цены на американскую легкую нефть выросли на $0,83 до $84,88 за баррель, а сорт Brent прибавил $0,78 до $85,50.

Котировки европейских акций растут, а доллар снизился на 0,1 процента, что благоприятно влияет на нефтяные цены, делая их более привлекательными для инвесторов за пределами США.

Запасы бензина в США выросли на прошлой неделе неожиданно для аналитиков, по данным Американского института нефти, а запасы нефти увеличились одиннадцатую неделю подряд. Управление энергетической информации опубликует данные в среду в 18.30 МСК.

"Рост запасов был ожидаем, за исключением бензина. Цены перешли в более высокий диапазон с уровнем поддержки около $83", - сказал брокер Bache Commodities Кристофер Белью о нефти Brent.

ОПЕК в среду немного повысила прогноз роста спроса на нефть в этом году и предсказала, что цены в ближайшие месяцы останутся в диапазоне $70-80 за баррель. Ранее в апреле Международное энергетическое агентство также повысило прогноз роста потребления нефти в этом году, но Управление энергетической информации США сократило прогноз из-за слабого спроса в Европе.

"Рост запасов рисует пессимистичную картину, но пока американский фондовый рынок стабилен, а экономические индикаторы хороши, я не думаю, что цены сильно упадут", - сказал Тецу Эмори из Astmax Co Ltd, который считает, что нефть будет торговаться в пределах $83-88 в ближайшие недели.