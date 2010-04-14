«Киевэнерго» направит на выплату дивидендов 1,8 млн. грн.

Акционеры энергокомпании АК «Киевэнерго» на общем собрании 14 апреля решили направить на выплату дивидендов 30%, или 1 млн. 844,7 тыс. грн., прибыли, полученной по итогам 2007 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на соответствующее решение, принятое на сегодняшнем заседании акционеров.

Согласно сообщению, 70%, или 4 млн. 304,3 тыс. грн. от прибыли, решено направить в резервный фонд компании.

Напомним, в 2007 году «Киевэнерго» сократило прибыль более чем в 3 раза – до 6,149 млн. грн. В 2008 и 2009 годах компания работала убыточно. Убыток составил 433,261 млн. грн. и 129,860 млн. грн. соответственно.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине. Компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.

Уставный фонд «Киевэнерго» составляет 27 млн. 91 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн.

50%+1 акция «Киевэнерго» принадлежат НАК «Энергетическая компания Украины». 12,73% акций, принадлежащих киевской городской общине, переданы в уставный фонд ЗАО «Компания «Киевэнергохолдниг». До конца мая 2007 года номинальным держателем указанного пакета являлся КБ "Хрещатик". С июня 2007 года в качестве собственника этого пакета выступала компания Trelodia Investments Ltd. (Кипр).

Однако по состоянию на июнь 2009 года 20,34% акций "Киевэнерго" сконцентрировала кипрская BLEDSOE HOLDINGS LTD (Виргинские острова). Еще над 10,17% акций сохранила контроль Kapiton Trading Limited (Кипр).