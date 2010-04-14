Газовые переговоры РФ и Украины стали «более дружественными»

Российско-украинские переговоры по газу стали "более дружественными" с приходом новых властей Украины. Об этом заявил журналистам в Брюсселе в среду первый вице-премьер Российской Федерации Игорь ШУВАЛОВ, передает РИА "Новости".

Он отметил, что украинская сторона заявляет о своей заинтересованности как в партнерстве с Евросоюзом (в газовой сфере), так и с Россией, и в этом плане пришло время для конкретных действий.

"Я не хочу быть очень оптимистичным или пессимистичным, а намерен быть практиком и посмотреть, в чем будет отличие (в позиции нынешних властей Украины от прежних)", - сказал И.ШУВАЛОВ.

Первый вице-премьер РФ также сообщил, что в ходе его сегодняшней встречи с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ вопрос о создании международного консорциума для оказания Украине поддержки в модернизации национальной газотранспортной системы не обсуждался.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год и об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

24 ноября 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали дополнения к контракту купли-продажи природного газа, в соответствии с которыми годовое контрактное количество газа на 2010 год установлено в объеме 33,75 млрд. куб. м.