"Газпром" планирует добывать 565,5 млрд. кубов газа к 2013 г.

"Газпром" планирует достичь к 2013 году рекорда по показателю добычи газа - 565,5 миллиарда кубометров, сообщил председатель правления газового холдинга Алексей Миллер в эфире телеканала "Россия 1", который в среду транслировал встречу Миллера с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Кобылкиным, сообщает РИА Новости

"Вчера был утвержден трехлетний баланс газа - по 2013 год включительно. Это документ, который является для нас руководством в оперативной работе, потому что для газовой отрасли три года - это уже завтра. На 2013 год плановая добыча "Газпрома" утверждена в объеме 565,5 миллиарда кубометров газа. Этот объем выше, чем докризисный уровень 2008 года, и является рекордным для "Газпрома" за последние 13 лет", - сказал Миллер.

По его словам, плановый объем добычи предопределен положительной динамикой потребления газа, которая на сегодняшний день наблюдается на внутреннем и внешних газовых рынках, в частности, в Европе. Динамичный рост потребления начался с конца 2009 года и за первый квартал 2010 года только укрепился.

"Все то, что мы видим на рынке, позволяет нам обоснованно ставить сейчас такие планы на 2013 год. Еще раз подчеркну - этот документ является для нас руководством именно в нашей оперативной работе, а не какими-то среднесрочными или долгосрочными прогнозами, - заявил глава "Газпрома".

В 2009 году "Газпром" сократил добычу газа на 16% - до 461,4 миллиарда кубометров. В этом году холдинг повысил прогноз по добыче до 529 миллиардов кубометров газа с ранее заявленных 520 миллиардов кубометров.