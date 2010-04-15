ОПЕК: Мировой спрос на нефть в 2010г. возрастет

Мировой спрос на сырую нефть возрастет в 2010 г на 0,9 млн баррелей в день по сравнению с прошлым годом и достигнет 85,21 млн баррелей в день, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Об этом говорится в ежемесячном докладе ОПЕК о положении дел на мировом нефтяном рынке. Прежний прогноз, сделанный месяц назад, эксперты ОПЕК оставили практически без изменений.

Согласно оценкам аналитиков ОПЕК, темпы роста мировой экономики в 2010 г составят 3,5 проц. При этом США смогут ускорить свое экономическое развитие на 2,6 проц, Япония - на 1,5 проц, а страны еврозоны - на 0,7 проц. Наиболее высоких темпов экономического роста, как ожидается, смогут достичь Китай /9,5 проц/ и Индия /7,1 проц/.

По прогнозам составителей доклада, добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, возрастет в 2010 г на 0,5 млн б/д и достигнет 51,53 млн б/д. Объем производства нефти в России увеличится по сравнению с прошлым годом на 90 тыс б/д и составит 10,01 млн б/д.

Спрос на нефть ОПЕК сократится в нынешнем году на 0,1 млн б/д до 28,8 млн б/д. В марте добыча нефти в странах-членах ОПЕК без учета Ирака, не охваченного системой квотного регулирования, увеличилась на 82,6 тыс б/д и достигла 26,823 млн б/д, а с учетом Ирака - составила 29,263 млн б/д, что в целом ниже февральского показателя на 28 тыс б/д.

В докладе ОПЕК отмечается также, что товарные запасы сырой нефти в США сейчас на 82 млн баррелей превышают средние сезонные показатели за последние 5 лет, а в 15 наиболее развитых государствах ЕС вместе с Норвегией это превышение составляет 30 млн баррелей.