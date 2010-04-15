Клюев: тарифы на газ для населения подниматься не будут

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ надеется, что в 2010 году не придется поднимать тарифы для населения, в том числе на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Верховной Раде в ходе обсуждения проекта Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2010 год.

А. КЛЮЕВ отметил, что необходимость повышения тарифов отпадет после достижения договоренностей о снижении закупаемого в России газа.

"Все что касается тарифной политики - если мы договоримся о цене на газ, а я думаю, что мы договоримся, - то тарифы для населения мы поднимать не будем", - заявил первый вице-премьер-министр.