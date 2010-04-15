Оппозиция предлагает Кабмину разработать программу замещения

Оппозиционное правительство предлагает нынешнему правительству разработать программу замещения российского газа украинским углем, электроэнергией, нетрадиционными энергетическими ресурсами, и учесть это при подготовке бюджета на 2010 год и программы деятельности Кабмина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции народный депутат Украины, министр оппозиционного правительства Александр ГУДЫМА.

Он отметил, что сегодня наблюдаются тенденции спада добычи в Украине нефти и газа. По его словам, за первый квартал нынешнего года этот спад составляет 10%.

Он отметил, что «в угоду нескольким финансово-промышленным группам действующее правительство решило увеличить фактическое потребление российского газа с 27 до 37 млрд. кубометров».

Он подчеркнул, что в условиях мирового экономического кризиса падение ВВП необходимо уменьшить в зависимости от импорта энергоносителей.

А.ГУДЫМА подчеркнул, что необходимо увеличить добычу угля на 15 млн. тонн и таким образом заместить потребление 10 млрд. кубометров российского газа (именно на такое количество газа по сравнению с 2009 годом предусмотрено увеличить закупку газа для потребностей Украины).

А.ГУДЫМА подчеркнул, что в случае неподдержки действующим правительством предложений оппозиционного правительства, последнее будет самостоятельно разрабатывать программу замещения российского газа.