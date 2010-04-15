Переговоры Украины и России по газу могут завершиться в конце недели

Переговоры с Россией о снижении цены на газ идут продуктивно и могут быть завершены в конце текущей недели или в начале следующей недели, сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев, сообщает Газета.Ру

«Мы специально затянули процесс по сдаче бюджета, чтобы все-таки закончить переговорный процесс с нашими коллегами из России. Он у нас достаточно продуктивно идет, я надеюсь, что к концу этой недели, максимум в начале следующей недели, мы уже выйдем на приемлемую для обеих сторон – как для российских наших коллег, так и для нас – цену на газ», – сказал Клюев, выступая в четверг в Верховной раде Украины. Базовая цена на газ для Украины составляет в соответствии с формулой $450 за 1000 кубометров. В первом квартале цена газа составляла $305, во втором квартале, по расчетам украинских властей, цена вырастет до $320–330. РИА «Новости»