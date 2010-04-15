НКРЭ пересмотрит "газовые" тарифы облгазов

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Украины намерена пересмотреть тарифы газоснабжающих компаний (гор- и облгазов) на транспортировку и поставку природного газа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора, соответствующий вопрос внесен в повестку дня очередного заседания комиссии, запланированного на 23 апреля т.г.

Согласно сообщению, в связи с пересмотром тарифов на транспортировку природного газа распределительными газопроводами НКРЭ планирует также пересмотреть размер общего тарифа на транспортировку газа (магистральными и распределительными) трубопроводами.

В последний раз НКРЭ пересматривала тарифы на транспортировку и поставку газа в августе 2008 года. Тогда было принято решение об их повышении с 1 сентября 2008 года.

В частности, средневзвешенный тариф на распределение газа, с учетом общего объема транспортировки газа и плановой тарифной выручки для облгазов, повысился на 46,2% – 81,3 грн. за тыс. куб. м (без НДС).

Средневзвешенный тариф на поставку природного газа облгазов вырос на 28,7% – до 34,50 грн. за тыс. куб. м (без НДС).

Общий тариф на транспортировку природного газа для потребителей Украины вырос на 27,7% – с 96,30 до 122 грн. за тыс. куб. м (без НДС).