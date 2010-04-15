Ставка транзита российского газа вырастет

Ставка транзита российского газа через территорию Украины во втором квартале т.г. вырастет с 2,78 до 2,84-2,88 долл. за тыс. кубометров на 100 км.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления по работе со странами ближнего зарубежья ОАО «Газпром», директор ООО «Газпром Сбыт Украина» Анатолий ПОДМЫШАЛЬСКИЙ сегодня в Киеве в ходе украинско-российского делового форума.

«Во втором квартале ставка вырастет на 6-10 центов”, - сказал он. При этом А.ПОДМЫШАЛЬСКИЙ отметил, что в 2010 году “Газпром” планирует существенно нарастить объемы транзита газа через Украину – до 116,9 млрд. куб. м. Он также напомнил, что в прошлом году этот показатель составил 95,8 млрд. куб. м.

Также А.ПОДМЫШАЛЬСКИЙ отметил платежную дисциплину со стороны НАК “Нафтогаз Украины”. “За последние полтора года украинская госкомпания всегда своевременно производила оплату за поставленные объемы газа”, - сказал он.

Напомним, ставка транзита российского природного газа через территорию Украины в первом квартале 2010 года составляла 2,78 долл. за тыс. куб. м на 100 км.