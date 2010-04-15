Украина и Беларусь подумают о транспортировке нефти

Министерство топлива и энергетики Украины и концерн «Белнефтехим» намерены до 1 июня т.г. рассмотреть возможность и подготовить предложения для правительств двух стран относительно транспортировки нефти на белорусский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) с использованием магистральных нефтепроводов Украины и Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании межправительственной украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, стороны достигли договоренности, что до конца апреля будет согласован вопрос установления конкурентного тарифа на транспортировку железнодорожным транспортом нефти, следующей транзитом через Украину в Беларусь.

Как сообщал УНИАН, сегодня Киев и Минск договорились о поставке в апреле т.г. 80 тыс. тонн нефти из Венесуэлы в Беларусь. По словам представителя «Белнефтехима», первый танкер доставит 80 тыс. тонн венесуэльской нефти в Одесский порт, а оттуда нефть будет транспортироваться железнодорожным составом. В то же время, по словам представителя белорусской компании, продолжаются переговоры о возможности поставок нефти из Венесуэлы в Беларусь по нефтепроводу «Одесса-Броды».

Справка УНИАН. 15 марта т.г. президенты Беларуси и Венесуэлы Александр ЛУКАШЕНКО и Уго ЧАВЕС в ходе переговоров Каракасе достигли договоренности о том, что Венесуэла будет поставлять нефть в Беларусь для переработки на белорусских предприятиях и совместной реализации на европейском рынке.

19 марта на сайте президента Беларуси появилось сообщение, что Венесуэла в мае т.г. поставит в Беларусь через Одесский порт пробную партию нефти в объеме до 80 тыс. тонн, а до конца года планирует поставить до 4 млн. тонн.

Кроме того, в течение двух месяцев планируется создать совместное белорусско-венесуэльское предприятие по поставкам нефти, в котором 75% акций будет принадлежать Венесуэле, 25% – Беларуси. Сырая нефть будет поставляться через порт Одессы для последующей ее переработки на Мозырском НПЗ.

25 марта т.г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Игорь ЛИХОВОЙ заявил, что Украина может предложить Беларуси мощности нефтепровода «Одесса-Броды» для транспортировки нефти из Венесуэлы на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

О возможностях транспортировки нефти в Беларусь из Венесуэлы через «Одесса-Броды» также заявляли эксперты по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ и Александр ТОДИЙЧУК.