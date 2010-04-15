В РФ остановлен реактор для наработки плутония для ядерного оружия

В России остановлен последний в мире реактор для наработки ядерного плутония для ядерного оружия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Росатома», реактор АДЭ-2 Горно-химического комбината (г. Железногорск, Красноярский край) был введен в эксплуатацию 25 января 1964 года.

«Вывод из эксплуатации реактора АДЭ-2 имеет большое международное значение. Это последний в мире действующий наработчик оружейного плутония. По достигнутым ранее межправительственным соглашениям Россия-США, о прекращении наработки ядерных оружейных материалов, все реакторы сторон, производящие плутоний, были остановлены», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 1995 году гособоронзаказ по наработке ядерных оружейных материалов для Горно-химического комбината был снят, и основным назначением реактора АДЭ-2 стало производство тепла и электроэнергии.

Благодаря удачным конструкторским решениям и реализации специальных программ модернизации, на реакторе АДЭ-2 был достигнут беспрецедентный срок эксплуатации – более 46 лет. Для реакторов подобного типа это является мировым рекордом по срокам службы.