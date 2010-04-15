Тимошенко: оппозиция против вывоза урана из Украины

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что оппозиция разработает законопроект о запрете на вывоз высокообогащенного урана из Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании оппозиционного правительства, комментируя заявление Виктора ЯНУКОВИЧА о вывозе из Украине высокообогащенного урана.

«Сегодня на заседании правительства я хотела бы, чтобы мы рассмотрели и приняли решение о разработке и внесении в Верховную Раду законопроекта, который позволит Украине сохранить на своей территории высокообогащенный уран, запретит его передавать за пределы Украины и тем самым обеспечит поддержку и необходимое развитие нашей отечественной науки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер оппозиции убеждена, что единоличное решение Виктор ЯНУКОВИЧА об отказе от урановых материалов унижает Украину и украинских ученых и исключает страну из конкурентной среды.

«Я думаю, что такое решение не должно стать в Украине реальностью», - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, сам факт владения высокообогащенным ураном повышает вес государства в международных отношениях, а также позволяет государству принимать участие во всех значительных международных переговорах. «Украина является одной из немногих стран, которые сделали очень четкие шаги по отказу от использования ядерного оружия, но в то же время отказывать Украине в праве использовать обогащенный уран в научных целях – это было бы по отношению к Украине несправедливо и нелогично”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, заседание которого состоялось в закрытом режиме 9 апреля 2010 года. По данным информированных источников УНИАН, это решение касалось инициативы украинской стороны отказаться от запасов высокообогащенного урана.

12 апреля в США Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ во время встречи с Президентом США Бараком ОБАМОЙ заявил, что Украина откажется от около 90 кг обогащенного урана, которого достаточно для создания ядерного оружия.

В совместном заявлении глав государств, которое было обнародовано по результатам встречи, отмечается, что Президент США Б.ОБАМА положительно оценивает решение Украины избавится от всего запаса высокообогащенного урана в обмен на необходимую техническую и финансовую помощь в этом вопросе со стороны Соединенных Штатов.